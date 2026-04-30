tutti i benefici di stare 10 minuti sdraiati

Uno studio recente evidenzia come dedicare solo dieci minuti al giorno a esercizi da sdraiati possa portare miglioramenti notevoli in equilibrio, flessibilità e agilità. I benefici si manifestano già dopo due settimane di questa routine semplice e accessibile, senza richiedere attrezzature particolari o grandi impegni di tempo. Questa pratica si rivela quindi un modo pratico per prendersi cura della propria salute senza stravolgere la giornata.

AGI - Un semplice programma di esercizi quotidiani di appena 10 minuti, svolto completamente da sdraiati, può migliorare in modo significativo equilibrio, flessibilità e agilità già dopo due settimane. E' quanto emerge da uno studio clinico pubblicato su PLOS One e condotto da ricercatori giapponesi. Il programma è stato progettato per coordinare stabilità del tronco e movimento degli arti inferiori, elementi fondamentali per il controllo posturale. Lo studio. I partecipanti - giovani adulti sani - hanno eseguito ogni giorno una breve sequenza di esercizi in posizione supina (sdraiata), considerata biomeccanicamente più sicura e stabile. I...🔗 Leggi su Agi.it

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