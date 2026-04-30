In un articolo pubblicato, si chiarisce che la decisione di concedere clemenza a Nicole Minetti è stata avviata dal Quirinale, non da fonti esterne come Mosca o altri paesi. La vicenda riguarda il caso di Nicole Minetti e il suo trattamento legale, con la procedura avviata direttamente dalla Presidenza della Repubblica. Non vengono riportate altre fonti o dichiarazioni ufficiali, e si precisa che il processo è nato all’interno delle istituzioni italiane.

Smontato il giallo internazionale dietro la clemenza concessa a Nicole Minetti: la procedura è partita dal Colle, non da Mosca o chissà dove. Senza prove di corruzione in Uruguay o di festini fantasma, siamo davanti a una campagna di fango basata su presunte fonti anonime e illazioni, come nel caso di Ranucci che accusa Nordio di essere stato nel ranch di Cipriani. In più viene chiarito un fatto: dopo la sentenza della Consulta del 2006, il potere di concedere la grazia è esclusivamente nelle mani del presidente della Repubblica. Il Ministero della Giustizia ha solo un ruolo istruttorio e di verifica formale. Nella saga di Harry Potter, l’Oscuro Signore riesce a sottrarsi alla morte frammentando la propria anima e nascondendola in oggetti malefici, gli Horcrux.🔗 Leggi su Laverita.info

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