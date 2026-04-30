Tumore al polmone interventi high-tech ad Ancona | meno dolore un solo accesso e paziente a casa in tre giorni

A Ancona, due pazienti marchigiani sono stati sottoposti nello stesso giorno a interventi chirurgici con tecnica robotica 'uniportale' per un tumore al polmone. Entrambi sono stati dimessi tre giorni dopo l’operazione, grazie a un metodo che prevede un solo accesso e riduce il dolore post-operatorio. La procedura, eseguita con tecnologie avanzate, permette di affrontare patologie tumorali polmonari con tempi di degenza più brevi.

ANCONA - Due pazienti marchigiani, operati lo stesso giorno con la tecnica robotica 'uniportale' per una grave patologia tumorale al polmone, sono stati dimessi tre giorni dopo l'intervento. La Sod di Chirurgia Toracica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, diretta dal dottor Majed.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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