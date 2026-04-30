Truffa sulla Mercedes | assegno falso e fuga in Slovenia rintracciata

Un uomo di 46 anni ha rubato una Mercedes a Crema utilizzando un assegno falso. Dopo il furto, il veicolo è stato rintracciato in Slovenia grazie alla funzione di geolocalizzazione integrata. La polizia ha rintracciato l’auto e ha recuperato il veicolo. La fuga si è conclusa con il ritrovamento del veicolo in territorio sloveno.

? Cosa sapere Un uomo di 46 anni ruba una Mercedes a Crema con un assegno falso.. La polizia rintraccia il veicolo in Slovenia grazie alla geolocalizzazione integrata del mezzo.. Un uomo di 46 anni residente in provincia di Vicenza è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Cremona dopo aver sottratto una Mercedes-Benz GLE 300 D a un cittadino cremasco tramite l’utilizzo di un assegno circolare privo di copertura finanziaria. La vicenda, che ha coinvolto le forze dell’ordine locali e la cooperazione internazionale con la Slovenia, si è sviluppata a partire da un annuncio pubblicato su Facebook Marketplace. Il venditore, un residente di Crema, aveva messo in vendita il proprio veicolo per la cifra di 31.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa sulla Mercedes: assegno falso e fuga in Slovenia, rintracciata Notizie correlate Il falso assegno di Amazon Prime, nuova truffa a domicilio con una lettera dagli UsaAssegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,… Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Varese, la truffa delle auto di lusso comprate con assegni circolari falsi e fatte sparire in Polonia: 9 denunciati; Truffe sulle auto di lusso, sgominata banda attiva anche in Friuli; Un'auto sottratta con assegno falso, recuperata in Slovenia; Crema, vende una Mercedes e viene pagato con un assegno cabrio: 46enne denunciato. Crema, vende una Mercedes e viene pagato con un assegno cabrio: 46enne denunciatoSi tratta di un vicentino e l’auto, messa in vendita su Facebook Marketplace è stata rintracciata in Slovenia grazie al sistema di geolocalizzaione ... ilgiorno.it Truffe sulle auto di lusso, sgominata banda attiva anche in FriuliAcquistavano le vetture pagandole con assegni falsi, poi facevano sparire i documenti e le rivendevano: meccanismo scoperto da Carabinieri e Guardia di Finanza. Un caso a San Daniele ... rainews.it Per l'ex assessore della Regione Puglia e altri nove imputati accuse anche di turbativa d’asta e truffa - facebook.com facebook Dicevano che il Pnrr fosse una truffa. Fratelli d'Italia si astenne durante la votazione. Ora Meloni addirittura esulta, senza nemmeno ringraziare. Se il presidente Conte non avesse portato i 209 miliardi in Italia, oggi il Paese sarebbe in recessione, ancora peggi x.com