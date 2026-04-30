Trevi si veste di tennis | video mapping per gli Internazionali

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da stasera e fino al 10 maggio, la Fontana di Trevi si illumina con un video mapping che dura dalle 21 alle 24. L’evento si svolge nell’ambito degli Internazionali BNL d’Italia e coinvolge anche le zone di Ostia e Montesacro. L’installazione proietta immagini sulla fontana, trasformandola in un grande schermo. La manifestazione si inserisce nelle iniziative legate al torneo di tennis in corso nella capitale.

? Cosa sapere Video mapping sulla Fontana di Trevi dalle 21 alle 24 fino al 10 maggio.. L'iniziativa celebra gli Internazionali BNL d'Italia coinvolgendo anche i quartieri di Ostia e Montesacro.. Dalle 21 alle 24 ogni sera fino al 10 maggio, la facciata della Fontana di Trevi ospiterà proiezioni video mapping per celebrare gli Internazionali BNL d’Italia. L’iniziativa mira a cementare il legame tra il prestigioso torneo del Foro Italico e la città di Roma attraverso un percorso che coinvolge il centro storico e diversi quartieri periferici. L’assessore allo sport Alessandro Onorato ha confermato l’estensione della magia del tennis oltre i campi da gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

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