Trasferimento d’ufficio per i docenti sovrannumerari | ordine di assegnazione della nuova sede tipologia di posti e cattedre coinvolte
Dopo la pubblicazione delle graduatorie di istituto, i docenti risultanti sovrannumerari che non presentano domanda di trasferimento verranno trasferiti d’ufficio. Questo processo riguarda specificamente le sedi di assegnazione, i tipi di posti e le cattedre coinvolte. La procedura si applica salvo il caso in cui nella scuola di provenienza venga riformata la cattedra del docente.
Dopo la pubblicazione delle graduatorie di istituto, nel caso in cui i docenti risultati soprannumerari rispetto all’organico dell’autonomia non presentano alcuna domanda (condizionata o meno) saranno trasferiti d’ufficio, a meno che nella scuola di attuale titolarità non si riformi la cattedra. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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