Tragedia in cantiere | precipita da un balcone e muore addio a Danilo Trentin

Un uomo è deceduto all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere precipitato da un balcone durante un lavoro in un cantiere. L’incidente è avvenuto due settimane fa e, nonostante i tentativi di soccorso, le sue condizioni non sono migliorate. La vittima è un imprenditore di Castel Ivano, che ha perso la vita a causa delle ferite riportate nell’incidente.

Dopo due settimane di agonia Danilo Trentin, un imprenditore di Castel Ivano, è morto all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’uomo, 63 anni, ha perso la vita a causa di un gravissimo incidente avvenuto lo scorso 15 aprile in un cantiere di Borgo Valsugana.Secondo le prime ricostruzioni, stava.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Donna precipita dal balcone per stendere un piumino e muore: la tragedia questa mattina a CosenzaUna tragedia improvvisa ha colpito Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, nelle prime ore della mattinata. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Tragedia in cantiere: precipita da un balcone e muore, addio a Danilo Trentin; Tragedia a Borgo Valsugana: muore Danilo Trentin, l'imprenditore caduto dal balcone. Tragedia dopo giorni di lotta in ospedale: Danilo Trentin è morto in seguito a un drammatico incidente in cantiereTRENTO. Danilo Trentin non ce l'ha fatta. E' morto l'imprenditore di 63 anni che il 15 aprile scorso era rimasto coinvolto in un drammatico incidente in un cantiere a Borgo Valsugana. L'uomo, secondo ... ildolomiti.it