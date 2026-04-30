Traffico Roma del 30-04-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 30 aprile 2026 si segnalano code e rallentamenti sulle principali strade consolari di Roma. Il traffico risulta molto intenso nelle zone centrali e lungo le arterie che collegano i quartieri periferici alla città. Si registrano congestioni anche nelle aree di accesso alle tangenziali e in prossimità di alcuni svincoli principali. La situazione è monitorata per eventuali aggiornamenti sulle condizioni della viabilità.

Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso in queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare in particolare lunghe Code in carreggiata interna tra fare il salario è più avanti tra Nomentana e Casilina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina incolonnamenti in uscita dalla città su tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla al Raccordo Anulare anche sull'autosole alle porte di Roma Ci sono code tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli e Cody attratti sulla diramazione Sud A partire dal raccordo anulare fino all'auto sole anche su via...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-04-2026 ore 18:30 A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che... Traffico Roma del 18-04-2026 ore 18:30Luceverde Lazio mentre vado all'ascolto giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo primaverile che vede... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati; Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; Traffico Roma del 30-04-2026 ore 07 | 30; Traffico Roma del 28-04-2026 ore 14 | 30. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità trovati dalla redazione di astol infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli per traffico intenso con il tratto ... romadailynews.it Traffico Lazio del 30-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziali in particolare nella zona di Roma sull'autosole coda tra il bivio per la 24 ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook