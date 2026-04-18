Nella giornata del 18 aprile 2026, alle ore 18:30, il traffico a Roma risultava moderato, con spostamenti di breve e medio raggio. Le rilevazioni sono state effettuate dall'informazione sulla viabilità di Luceverde Lazio, che ha monitorato la situazione stradale in tempo reale. La città presentava alcune criticità in specifici punti, mentre in altre zone il flusso veicolare si mantenva più fluido.

Luceverde Lazio mentre vado all'ascolto giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo primaverile che vede tra l'altro da mercoledì scorso il termine dell'obbligo degli pneumatici invernali o delle catene a bordo lungo i percorsi in montagna pedemontani della dorsale appenninica laziale in provincia di Rieti proseguono i lavori sulla Salaria alternato tra sigillo e Antrodoco non è esclusa la formazione di code sul raccordo Viterbo Terni proseguiranno fino al 11 maggio i lavori tra le uscite di Bomarzo e di Soriano dove c'è una deviazione di carreggiata Come andiamo tutte le attenzioni del caso in.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-04-2026 ore 18:30

Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300

Notizie correlate

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che...

Traffico Roma del 04-02-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati ci sono problemi in uscita dalla capitale su via Pontina a causa di un incidente lunghe code da via Cristoforo Colombo a...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Quasi un chilometro di via Salaria sarà chiuso al traffico per tre giorni; Cortei e Appia Run, a Roma oggi e domani strade chiuse e bus devi; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; Ztl Roma: quali sono, regole e orari.

Traffico Roma del 18-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma 28 a Monte Mario Da giovedì è scattata la chiusura di via Sebastiano Vinci tra Piazza Santa Maria della Pietà via Cesare Castiglioni ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 18-04-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per lavori di messa in sicurezza chiusa da oggi sabato 18 e fino a ... romadailynews.it

Weekend a Roma con modifiche alla viabilità tra eventi, concerti, sport e cantieri: traffico intenso e possibili disagi su più quadranti della città Eterna facebook