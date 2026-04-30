Alle ore 16:30 del 30 aprile 2026, il servizio di infomobilità di Roma segnala problemi lungo alcune vie della città. La comunicazione, curata da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, informa gli automobilisti di possibili disagi nel traffico, senza specificare le cause o le zone interessate. La situazione viene aggiornata in tempo reale attraverso i canali ufficiali dedicati alla mobilità urbana.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare per un incidente incolonnamenti tra la Roma Fiumicino e via Ardeatina lunghe code anche in carreggiata interna tra Trionfale e Salaria ed è tutto pronto in Piazza San Giovanni in Laterano per il condizionale concerto del Primo Maggio già dal primo pomeriggio di oggi divieti di fermata interessano le strade circostanti la piazza Dalle prime ore del mattino di domani scatterà invece la chiusura al traffico dell'area compresa tra via Carlo Felice piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-04-2026 ore 16:30

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook