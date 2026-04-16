Il traffico a Roma nel pomeriggio del 16 aprile 2026 alle 16:30 presenta alcune criticità sulla rete stradale. L’informazione sullo stato della viabilità viene fornita dal servizio di infomobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, che monitora le condizioni del traffico in tempo reale. La comunicazione riguarda principalmente alcune vie cittadine interessate da rallentamenti e possibili code.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla via Salaria a seguito di un incidente si sta in coda nelle due direzioni tra lo svincolo autostradale di Settebagni e Monterotondo Scalo esattamente all'altezza di via di vallericca code per incidente in uscita da Roma anche sulla via Flaminia tra Corso di Francia e via di Grottarossa intanto a Monte Mario mi ricordo è chiusa per lavori da oggi via Sebastiano Vinci tra Piazza Santa Maria della Pietà e via Cesare Castiglioni Inoltre la viabilità lungo alcune strade tra via di Torrevecchia e il complesso del Santa Maria della Pietà diverse le linee bus...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-04-2026 ore 16:30

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