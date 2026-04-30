Traffico Roma del 30-04-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma alle 14:30 del 30 aprile 2026 presenta alcune criticità, secondo le ultime informazioni diffuse dal servizio di infomobilità curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. La zona centrale della città mostra rallentamenti, mentre alcune strade principali risultano congestionate. Le autorità hanno segnalato possibili variazioni nelle condizioni del traffico a causa di lavori in corso e di eventi programmati.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani il primo maggio concerto al San Giovanni per la festa del lavoro per tutta la giornata saranno deviat e 11 linee di bus Nella notte tra domani e sabato modifiche per quattro la tournée mi piano viabilità scatterà già alle 14 di oggi con i divieti di fermata nelle principali strade a partire da piazza San Giovanni via Emanuele Filiberto via Carlo Felice via Biancamano ZTL notturne di Trastevere San Lorenzo con il mese di maggio torna l'orario estivo e la chiusura si estende dal mercoledì al sabato invariato l'orario dalle 21:30 alle 3 le due ZTL.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-04-2026 ore 14:30 Roma, limite 30 km/h nel centro storico Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in viale dei Colli Portuensi la strada è chiusa all'altezza di... Traffico Roma del 14-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità secondo giorno di lavori sulla rete idrica di viale Liegi con... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati; Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; Traffico Roma del 30-04-2026 ore 07 | 30; Traffico Roma del 28-04-2026 ore 14 | 30. Traffico Roma del 30-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma ancora grossi disagi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare a causa di un incidente ci sono lunghe code a partire dalla cassa e ... romadailynews.it Roma – Schianto sul raccordo anulare, muore una persona: traffico in tilt all’albaLo scontro si è verificato in carreggiata esterna, all’altezza del chilometro 1,900, nei pressi di via Aurelia ROMA - Un incidente mortale ha segnato le pri ... etrurianews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook