Traffico Roma del 14-04-2026 ore 14 | 30

Nel pomeriggio del 14 aprile 2026, alle 14:30, si sono registrate criticità nel traffico della città di Roma. Il servizio di infomobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha comunicato aggiornamenti sullo stato delle strade e sui possibili rallentamenti. Si tratta del secondo giorno di interventi di gestione e monitoraggio della viabilità in città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità secondo giorno di lavori sulla rete idrica di viale Liegi con effetti sulla rete del trasporto pubblico in particolare i tram la linea 2 viaggia sul bus lungo l'intera tratta la linea 3 a Porta Maggiore e Valle Giulia e la 19 tra Porta Maggiore e viale Giulio Cesare lavori in corso in via Nomentana all'altezza di via tembien deviate le linee 311 è 351 Metro C sabato 18 aprile per interventi sull'infrastruttura sarà sospesa la circolazione sulla tratta giardinetti Pantano il collegamento sarà comunque Garantito da un servizio di bus sostitutivi sulla tratta Colosseo giardinetti servizio regolare https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-04-2026 ore 14:30 Roma, limite 30 km/h nel centro storico Traffico Roma del 04-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in viale dei Colli Portuensi la strada è chiusa all'altezza di... Traffico Roma del 04-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori Verdi di viale Parco del Celio fino a...