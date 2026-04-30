Il traffico a Roma alle 11:30 del 30 aprile 2026 presenta alcune congestioni nelle zone centrali e in alcuni quartieri periferici. La rete di informazione sulla mobilità segnala interventi in corso e possibili rallentamenti su alcune arterie principali. Gli utenti sono invitati a consultare gli aggiornamenti forniti dal servizio di infomobilità per pianificare gli spostamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso in Daniele principali arterie sul Raccordo Anulare code per un incidente in carreggiata esterna tra Prima porta in Montespaccato è sempre in carreggiata esterna in prossimità di via Aurelia code e rallentamenti per un incidente mortale che si è verificato questa mattina al momento sono chiuse la corsia centrale e di sorpasso è sempre sul raccordo in carreggiata interna allentamenti tra la Casilina e la Appia code sulla A24 da raccordo alla tangenziale est è sempre tu la tangenziale est e forti rallentamenti dalla Salaria in direzione San.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-04-2026 ore 11:30

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