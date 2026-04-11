Il 11 aprile 2026 alle 11:30, la situazione del traffico a Roma è stata aggiornata attraverso il servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. L'informazione riguarda le condizioni del traffico in alcune vie della città, offrendo dettagli sulla situazione in tempo reale per i cittadini che si spostano. L'aggiornamento si inserisce nelle consuete comunicazioni di monitoraggio della mobilità urbana.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Casilina divieto di transito tra via Antonio Tempesta e via Zenodossio fino alle 5 di lunedì la carreggiata in direzione centro sarà interessata da un cantiere Acea il traffico è deviato su via Tempesta i mezzi pesanti devono percorrere via di Acqua Bullicante intanto sulla circonvallazione Aurelia anche oggi possibili difficoltà di circolazione per lavori di potatura a Ostia prosegue invece la chiusura di via Micali in seguito alla caduta di un albero e alle critiche in corso sulle alberature della strada e questo pomeriggio dalle 15 alle 18 corteo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-04-2026 ore 11:30

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#aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com

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