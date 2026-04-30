Traffico Roma del 30-04-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma, alle 8:30 del 30 aprile 2026, presenta ancora notevoli disagi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare. Un incidente o un guasto ha causato rallentamenti e code lungo questa arteria principale della città. La circolazione risulta congestionata, con traffico intenso e rallentamenti che si estendono alle strade limitrofe. La situazione continua ad essere monitorata dagli operatori del traffico.

Luceverde Roma ancora grossi disagi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare a causa di un incidente ci sono lunghe code a partire dalla cassa e fino all'uscita per montespan al momento si transita su una sola corsia quella tratti anche in carreggiata interna ma per traffico dalla Tiburtina all'appia ancora molto sostenuta la circolazione su via Flaminia via Salaria con il 20 rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Fidenza all'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro incolonnamenti sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est sud e dalla Tiburtina via dei Campi Sportivi verso...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-04-2026 ore 08:30 Roma, limite 30 km/h nel centro storico Notizie correlate Traffico Roma del 08-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Casilina all'ardeatina in... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati; Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; Traffico Roma del 28-04-2026 ore 14 | 30; Traffico Roma del 28-04-2026 ore 11 | 30. Traffico Roma del 30-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma ancora grossi disagi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare a causa di un incidente ci sono lunghe code a partire dalla cassa e ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio accordo anulare interna proseguono i ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook