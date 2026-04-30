Traffico Roma del 30-04-2026 ore 07 | 30

Alle prime ore del mattino di mercoledì 30 aprile 2026, si sono registrati disagi sulla viabilità romana a causa di un incidente avvenuto sulla carreggiata esterna. La circolazione in alcune zone si è notevolmente rallentata, con code e rallentamenti che si sono estesi lungo le principali arterie coinvolte. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i mezzi di soccorso per gestire la situazione e rimuovere i veicoli coinvolti.

Luceverde Roma dentro va Ti apriamo subito segnalando un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare che sta provocando lunghe code a partire dalla Cassia e fino all'uscita per Montespaccato al momento si transita sulla sulla corsia di emergenza in carreggiata interna invece per il traffico intenso Ci sono code dalla Casilina all'appia Come di consueto Data l'ora traffico sostenuto su tutte le strade d'accesso al centro I maggiori disagi al momento sulla Flaminia e la Salaria con incolonnamenti rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Firenze all'aeroporto dell'Urbe trafficato fai l'intero percorso del bus urbano della...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-04-2026 ore 07:30 DAL 1983 LA RASSEGNA STAMPA LOCALE di mirko mezzacasa. L'ORIGINALE Notizie correlate Traffico Roma del 07-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma dopo le festività pasquali i mezzi pesanti dalle 9 alle 14 torniamo al traffico rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati; Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; Traffico Roma del 28-04-2026 ore 14 | 30; Traffico Roma del 28-04-2026 ore 11 | 30. Traffico Roma del 29-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare in particolare code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino La ... romadailynews.it Traffico Lazio del 29-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sul raccordo anulare con la tratti in carreggiata ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook