Traffico Lazio del 30-04-2026 ore 17 | 30

Alle ore 17:30 di ieri, la rete stradale della regione Lazio presentava un traffico molto intenso. La situazione più critica si registrava in alcune zone specifiche, dove si sono formate lunghe code e rallentamenti evidenti. Le autorità hanno segnalato che la viabilità risultava congestionata in diverse arterie principali, influenzando gli spostamenti di auto e mezzi pubblici. Il traffico ha interessato principalmente le aree centrali e le zone suburbane della regione.

luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziali in particolare nella zona di Roma sull'autosole coda tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli Ci sono code a tratti anche in uscita dalla capitale sulla diramazione sud e sul Raccordo Anulare lunghe Code in carreggiata interna tra Trionfale Salaria più avanti tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna la Roma Fiumicino alla Romanina incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare in questa direzione code a tratti in uscita da Roma anche sulla Pontina da raccordo anulare.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 30-04-2026 ore 17:30 Notizie correlate Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale qualche problema alle porte della capitale sulla Cassia bis... Traffico Lazio del 17-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati in provincia di Viterbo code per lavori sul raccordo Viterbo Terni tra Bomarzo e l'uscita per Soriano nel Cimino si... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Traffico Lazio del 29-04-2026 ore 17 | 30; Traffico Lazio del 29-04-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 25-04-2026 ore 17 | 30; Traffico Lazio del 27-04-2026 ore 17 | 30. Traffico Lazio del 30-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziali in particolare nella zona di Roma sull'autosole coda tra il bivio per la 24 ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di afta infomobilità un servizio della regione Lazio Art chiamo dalla A1 Roma Napoli traffico in aumento tra ... romadailynews.it Roma bloccata dai cortei del 25 aprile: giornata di memoria o caos annunciato https://www.ilquotidianodellazio.it/25-aprile-a-roma-cortei-e-strade-chiuse-bus-deviati-e-traffico-difficile.html - facebook.com facebook