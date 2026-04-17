Traffico Lazio del 17-04-2026 ore 17 | 30

Nel Lazio, alle 17:30 del 17 aprile 2026, si registrano code nella provincia di Viterbo a causa di lavori sul raccordo tra Viterbo e Terni. La circolazione risulta rallentata in quella zona, mentre il traffico si presenta fluido in altre parti della regione. Le autorità stanno gestendo la viabilità per limitare i disagi agli automobilisti. Non ci sono segnalazioni di incidenti o situazioni di particolare criticità.

luce verde Lazio Bentrovati in provincia di Viterbo code per lavori sul raccordo Viterbo Terni tra Bomarzo e l'uscita per Soriano nel Cimino si transita doppio senso di marcia su una carreggiata rallentamenti e code a tratti sulla Roma Napoli tra San Cesareo Colleferro verso Napoli stessa situazione sulla Nettunense con code tra Pavone e Cecchina a tratti nelle due direzioni trafficata anche la Pontina con cuore all'altezza di Castel Romano e tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina a Roma code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Cassia alla Salaria Nomentana la 24 rallentamenti e code anche in carreggiata esterna dalla...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 17-04-2026 ore 17:30 Notizie correlate Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale qualche problema alle porte della capitale sulla Cassia bis... Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso Come di consueto in queste ore a Roma sul Raccordo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Treni, lavori di manutenzione a Roma e nel Lazio: modifiche e bus sostitutivi fino a giugno; Lazio Terra di Cinema Days: dal 13 al 17 aprile film a €2,50; Safety in numbers: più persone in bici rendono le strade più sicure anche per gli automobilisti; Lazio Terra di Cinema Days, dal 13 al 17 aprile ingresso a 2,50 euro anche in tre sale della Tuscia. Traffico Lazio del 17-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati traffico rallentato per lavori in corso sulla A24 roma-teramo tra Vicovaro e Castel Madama in direzione Roma a Roma trafficata ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è un invito All'attenzione per chi è ... romadailynews.it Traffico e spaccio di stupefacenti, blitz dei Carabinieri a Roma. Tra i 13 arrestati anche Raffaele Pernasetti alias “er Palletta”, storico esponente della banda della Magliana. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazio https://w - facebook.com facebook Traffico e spaccio di stupefacenti, blitz dei @_Carabinieri_ a Roma. Tra i 13 arrestati anche Raffaele Pernasetti alias “er Palletta”, storico esponente della banda della Magliana. @TgrRaiLazio rainews.it/tgr/lazio rainews.it/tgr/news x.com