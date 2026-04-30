Traffico Lazio del 30-04-2026 ore 09 | 30

Alle 09:30 del 30 aprile 2026, si registrano ancora pesanti disagi sulla carreggiata esterna del raccordo a Roma, con il traffico che risulta congestionato nella zona. La circolazione si presenta particolarmente rallentata, e si segnalano code di veicoli in entrambi i sensi di marcia. Non sono stati comunicati incidenti o interventi in corso, ma la situazione rimane critica in quella parte della rete stradale.

luce verde Lazio Bentrovati a Roma ancora grossi disagi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dove per un incidente avvenuto all'alba Ci sono lunghe code a partire dalla Flaminia e fino a uscita per Monte Spaccato al momento si transita su una sola corsia in carreggiata interna sia per traffico sia per lavori o da tratti dalla Tiburtina all'appia ancora a Roma la polizia locale segnala un incidente nella galleria Giovanni XXIII con lunghe Code in direzione di via della Pineta Sacchetti ci spostiamo sulla Pontina dove per lavori Ci sono code tra Latina e Aprilia verso Pomezia per nella stazione di Viterbo Porta Fiorentina dalle 10:50...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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