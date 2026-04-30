Il tecnico del Toro si trova a dover gestire un problema in vista della prossima partita contro l'Udinese, poiché tre giocatori sono stati ufficialmente esclusi dalla rosa a causa di infortuni. Adams, Zapata e Ismajli sono stati inseriti nell'elenco dei giocatori indisponibili, riducendo le opzioni a disposizione in vista della sfida. La squadra dovrà ora trovare soluzioni alternative per affrontare questa fase della stagione.

Brutte notizie per Roberto D'Aversa. Nel prossimo match con l'Udinese, infatti, l'allenatore del Torino dovrà fare a meno di Adams, Zapata e Ismajli, tutti e tre alle prese con degli infortuni e sottoposti a esami strumentali. Questo il comunicato della società: "Il Torino Football Club comunica l’esito degli esami strumentali cui sono stati sottoposti Adams, Ismajli e Zapata. Gli accertamenti hanno evidenziato per Che Adams un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra. Per Duvan Zapata un problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Per Ardían Ismajli un interessamento distrattivo parziale del bicipite femorale della coscia destra.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toro, brutte notizie dall'infermeria: out Adams, Zapata e Ismajli

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