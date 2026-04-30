Infortunati Torino esami per Zapata Adams e Ismajli | tripla tegola per D’Aversa! Problemi muscolari

Il Torino ha tre giocatori sotto osservazione a causa di problemi muscolari. Zapata, Adams e Ismajli sono stati sottoposti a esami medici dopo aver accusato dolore durante gli allenamenti. La squadra si prepara per la partita contro l’Udinese, valida per la 35ª giornata di Serie A, con questi infortuni che rappresentano un’incertezza per la formazione. Gli esami devono ancora chiarire la gravità delle condizioni di ciascun calciatore.

Mercato Juventus: per Greenwood guadagna anche.il Manchester United! ‘Tesoretto’ clamoroso per i Red Devils in caso di addio al Marsiglia Lukaku Milan, nessuna trattativa: smentite le voci di mercato. Belga concentrato solo sul recupero totale Calciomercato Milan, Goretzka il primo nome per il centrocampo ma occhio a Javi Guerra! Ritiro Ashley Young, annuncio dell’ex Inter e Manchester United! Lascia il calcio giocato Roma, infortunio Zaragoza: salta la Fiorentina, ecco le sue condizioni. Gasperini sorride per due big Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Torino: «Anche senza Davis abbiamo dimostrato il nostro valore.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunati Torino, esami per Zapata, Adams e Ismajli: tripla tegola per D’Aversa! Problemi muscolari Notizie correlate Infortunati Bologna, problemi muscolari per Rowe e Cambiaghi: gli esiti degli esami e i tempi di recuperoTorino già al lavoro per il 2026/27: dal ritorno di Cacciamani ai riscatti e al nodo D’Aversa, il piano di Petrachi per il nuovo progetto Mercato... Torino, altra tegola per D’Aversa! Si ferma ancora Duvan Zapata: le possibili alternative in vista del rush finaleMercato Inter, si prepara l’assalto finale a Koné, ma la Roma resiste: no allo scambio con Frattesi, Gasperini indica lui Calciomercato Lazio: stallo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torino, si ferma Anjorin: non ci sarà con l'Inter; Torino, infortunio per Anjorin: l’esito ufficiale degli accertamenti e cosa filtra sui tempi; Torino, si ferma Anjorin: il report medico; Torino, infortunio all’anca sinistra per Anjorin: salterà la sfida con l’Inter. Tris di infortuni in casa Torino, D'Aversa perde Ismajli, Zapata e Adams. Il report medicoTegola in casa Torino, che perde tre giocatori in questa ultima fase del campionato. Pur con differenti infortuni, infatti, sicuramente il club granata deve rinunciare a Ismajli, Zapata e Adams per la ... msn.com Torino: l'esito degli esami di Adams, Zapata e Ismajli. Ecco i tempi di recuperoBrutte notizie in casa Torino per quanto riguarda le condizioni di Adams, Zapata e Ismajli. Tutti e tre i calciatori granata salteranno la prossima con l'Udinese, per poi essere valutati per il match ... fantacalcio.it Udinese Torino, infortunio a centrocampo contro la Lazio: è a rischio - facebook.com facebook Sky - Infortunio Luis Henrique, salterà il Torino ma non solo: i tempi di recupero x.com