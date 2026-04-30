Torna a tremare la costa garganica | scossa di terremoto in mare

Oggi pomeriggio, un terremoto di magnitudo 2.4 è stato avvertito nel mare vicino alla costa garganica. L’epicentro è stato localizzato a circa 13 chilometri da San Nicandro Garganico e a 14 chilometri da Lesina. La scossa si è verificata nel pomeriggio di giovedì 30 aprile. Non sono segnalati danni a persone o strutture.

Un terremoto di magnitudo 2.4 si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, con epicentro sulla zona ‘Costa Garganica a 13 km da San Nicandro Garganico e a 14 km da Lesina. Il sisma, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9472, 15.4897 e ad una profondità di 8 km, è stato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Scossa di terremoto in Liguria Notizie correlate Torna a tremare la terra: lieve scossa di terremoto nell'Appennino forliveseSecondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto si è sviluppato ad una profondità di circa 6 chilometri Una... Leggi anche: La terra torna a tremare nel Ferrarese, scossa di terremoto all'alba: la mappa e l'intensità Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La terra torna a tremare nel messinese, scossa di magnitudo 3.0; Terremoto oggi in Grecia: scossa a Creta dopo il forte sisma di ieri; Nuovo forte terremoto al largo di Honshu: il Giappone torna a tremare dopo il sisma di ieri | DATI e MAPPE; Caos arbitri, 20 anni dopo Calciopoli il calcio italiano torna a tremare. Torna a tremare la terra: scossa di terremoto ieri sera, paura e gente in stradaUna scossa di terremoto a Eboli è stata registrata ieri sera a grande profondità. Il sisma, avvertito solo debolmente, non ha causato danni ed è stato confermato dall’INGV. notizie.it La terra torna a tremare, scossa avvertita in piena notteUna scossa di terremoto di magnitudo intorno a 5.0 si è verificata alle 01:00 ora locale (le 02:29 in Italia) in Birmania. msn.com Il 3 maggio, come ogni prima domenica del mese, torna l’appuntamento con i musei gratis per tutti. A Roma questa non è l’unica occasione per visitare gli spazi museali cittadini: dallo scorso febbraio i residenti nella Capitale e nella Città Metropolitana p - facebook.com facebook CdS - #Inter, cambi a centrocampo: torna di moda Jones x.com