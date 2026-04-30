Torna a Napoli Mo’ Cca – Festival di Improvvisazione Teatrale

Da domani all’1 maggio fino al 3 maggio, a Napoli si svolge la terza edizione di Mo’ Cca – Festival di Improvvisazione Teatrale, organizzato da Coffee Brecht, un’associazione che si occupa di formazione e promozione dell’improvvisazione teatrale. L’evento si tiene nella città e coinvolge diverse attività legate al teatro di improvvisazione. La manifestazione si svolge in vari luoghi della zona e vede la partecipazione di compagnie e attori locali e nazionali.

Torna a Napoli, dall’1 al 3 maggio, la terza edizione di Mo’ Cca – Festival di Improvvisazione Teatrale, il progetto ideato e organizzato da Coffee Brecht, realtà attiva nella formazione e diffusione dell’improvvisazione teatrale sul territorio.Un appuntamento che cresce e si consolida.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Spettacolo di improvvisazione teatrale per EmergencyADA - Arsenale Delle Apparizioni torna al Circolo Alberone di Pisa, Venerdì 6 Marzo alle ore 21:00, con la sua "Jam d'Improvvisazione Teatrale" per... Spettacolo di improvvisazione teatrale: matriarcadaTorna l'improvvisazione teatrale pisana, questa volta nella cornice del circolo La Pagoda di Riglione e in collaborazione con la Casa della Donna di...