A Nichelino, sulla tangenziale sud in direzione nord, un carico di blocchi metallici caduto da un tir ha provocato il coinvolgimento di tre auto e il ferimento di due persone. La scena ha causato una paralisi totale del traffico, con blocchi metallici sparsi sulla carreggiata. La polizia e i soccorsi sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e soccorrere i feriti.

? Cosa sapere Due feriti e tre auto coinvolte dopo il carico caduto da un tir a Nichelino.. Blocchi metallici sulla tangenziale sud verso nord causano paralisi totale del traffico.. Due persone sono state trasportate in ospedale dopo un violento scontro stradale avvenuto nel pomeriggio di questo giovedì 30 aprile sulla tangenziale sud di Torino, nel tratto che interseca l’area di Nichelino tra gli svincoli Debouchè e la Statale 20. Il sinistro si è scatenato nel tratto compreso tra gli snodi di Debouchè e della Statale 20, dove il traffico ha subito una paralisi totale, specialmente sulla carreggiata rivolta verso nord. La dinamica che ha coinvolto diversi veicoli ha trasformato un normale pomeriggio di transito in una complessa operazione di soccorso e gestione dell’emergenza viaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, blocchi metallici caduti dal tir: due feriti e tre auto coinvolte

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