Thomas Billot l’ex obeso che sfida 1.344 McDonald’s in bicicletta | Pedalando mi lascio il junk food alle spalle

Un uomo francese proveniente dalla regione del Giura ha annunciato che il 1° maggio inizierà un viaggio in bicicletta che attraverserà tutta la Francia. L’obiettivo è pedalare attraverso diverse zone del paese, lasciando indietro le abitudini alimentari legate a un passato di obesità e consumo di fast food. Il suo progetto prevede di percorrere un largo tratto del territorio nazionale con l’intento di cambiare stile di vita.

Si chiama Thomas Billot, è di nazionalità francese, è originario della regione del Giura, e domani, 1° maggio, partirà per un lungo viaggio in bicicletta, che lo condurrà letteralmente attraverso ogni parte della Francia. Il nome del suo progetto è “ Missione M” e il suo motto è: « Usare il proprio passato per andare avanti». Così Billot, ex obeso che in passato era arrivato a pesare 157 kg – mentre oggi fa il coach e il relatore – descrive il viaggio di 25.000 km che lo porterà a passare in bicicletta davanti a ognuno dei 1.344 punti vendita McDonald’s della Francia, per dimostrare a se stesso e agli altri che l’obesità è una malattia, ma che si può guarire.🔗 Leggi su Open.online

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