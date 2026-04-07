MONSTER HIGH arriva in Italia per Shockdom

Monster High, il franchise noto per i suoi personaggi e ambientazioni scolastiche, arriva ufficialmente in Italia grazie a Shockdom Edizioni. La casa editrice porterà nel nostro paese prodotti legati alla celebre serie, che ha ottenuto un vasto seguito internazionale. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali di Shockdom, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le modalità di distribuzione.

Preparatevi a varcare i cancelli della scuola più straordinaria e spaventosamente unica del mondo: Monster High arriva ufficialmente in Italia grazie a Shockdom Edizioni, che porta nel nostro paese il franchise iconico amato da milioni di fan in tutto il mondo. La trama. A Monster High nulla è normale. ed è proprio questo il bello. Qui, le figlie e i figli dei mostri più famosi della storia – da Dracula al Dottor Frankenstein, dal Lupo Mannaro alle Mummie egizie – vivono le loro avventure tra i corridoi della scuola più iconica dell’intrattenimento contemporaneo, dove amicizia, identità e coraggio sono le vere materie da studiare. Nata come... 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - MONSTER HIGH arriva in Italia per Shockdom Leggi anche: Shockdom: la casa editrice rinasce con un nuovo progetto ambizioso Così l’Italia può ambire a un ruolo di leadership con il modello high-tech economyLa forza del modello high-tech economy trova riscontro nelle evidenze econometriche emerse dalle analisi rigorose condotte nel nostro ultimo rapporto... Nata per essere Cleopatra | Monster High Italiano #shorts