Nel mondo del wrestling, ci sono momenti che segnano un cambiamento senza annunci ufficiali o discorsi pubblici. Uno di questi si verificò quando un wrestler passò da una fase a un’altra, senza alcuna comunicazione formale, ma solo con un’evoluzione naturale delle sue prestazioni e del suo carattere. Questo passaggio avvenne durante una serata dedicata agli incontri di una nota federazione, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori a osservare un nuovo volto di quel performer.

C’è un momento preciso in cui Shinsuke Nakamura smise di essere una cosa e diventò un’altra. Non fu un’annuncio, non fu una conferenza stampa, non fu una sera in cui salì sul ring e disse al pubblico: d’ora in poi sarò diverso. Fu qualcosa di più sottile e più definitivo — il momento in cui un corpo che si muoveva in un certo modo cominciò a muoversi in modo completamente diverso, e il pubblico che lo guardava smise di capire esattamente cosa stesse guardando, e fu proprio in quello smarrimento che cominciò ad amarlo come non aveva mai amato nessuno. Era il 2012. Nakamura aveva trentadue anni, tre regni da campione Heavyweight alle spalle, un passato nelle MMA, una reputazione costruita sulla durezza autentica dei suoi colpi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Days of NJPW #24 – Il Re

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