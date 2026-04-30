Tesori degli Zar | l’uovo di Fabergé punta ai 30 milioni di dollari

Un uovo di Fabergé di origine imperiale russa ha raggiunto una valutazione di 30 milioni di dollari durante un'asta internazionale. Si tratta di uno dei pezzi più rari tra le creazioni del celebre gioielliere, molto ricercato da collezionisti e fondi specializzati. La vendita si è svolta in un contesto di forte interesse per i tesori degli Zar, con numerosi offerenti provenienti da vari paesi.

? Cosa sapere Le uova di Fabergé raggiungono i 30 milioni di dollari nelle aste internazionali.. La rarità dei pezzi imperiali russi attira investitori e fondi specializzati.. Roma, 29 aprile 2026 — Un pezzo unico di oreficeria imperiale russa può superare i 30 milioni di dollari nelle aste internazionali, trasformando un dono pasquale in un asset finanziario per collezionisti d’élite e fondi specializzati. Il mercato del lusso estremo trova la sua massima espressione nel mito delle uova di Fabergé. Questi manufatti, nati come simboli di potere e amore all’interno della corte degli zar, rappresentano oggi una fusione senza precedenti tra ingegneria meccanica, gioielleria e storia politica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesori degli Zar: l’uovo di Fabergé punta ai 30 milioni di dollari Notizie correlate Rubò una borsa in un pub, dentro c’era un uovo Fabergé da 2 milioni: condannato a Londra, il video del furtoUn 29enne è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di carcere a Londra per aver rubato una borsa in un pub nel 2024, senza sapere che conteneva un raro... Congo: censimento storico con AI e 30 milioni di dollariIl primo censimento demografico della Democratica del Congo in oltre quattro decenni sta per prendere il via, con un investimento di 30 milioni di...