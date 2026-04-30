Terni Volley Academy rossoverdi primi per biglietti venduti in tutta la SerieA3 | si avvicina la possibilità ripescaggio

La Terni Volley Academy si distingue nella Serie A3 per aver venduto il maggior numero di biglietti, superando tutte le altre squadre della categoria. La squadra ha concluso la stagione con una sconfitta nei Play Out contro Savigliano, al termine di una partita che ha lasciato pochi rimpianti. La possibilità di un ripescaggio si fa sempre più concreta, mentre i tifosi restano in attesa di sviluppi ufficiali.

Sul campo la Conad Pala Terni Volley Academy ha vissuto un finale amaro, con la sconfitta nei Play Out contro Savigliano. Ma all’esordio assoluto la nuova formazione rossoverde ha sicuramente saputo catalizzare grande attenzione in città e non solo.Addirittura, la squadra del presidente Gianpiero.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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