Terni Roberto Pastura ed Eleonora Pace | Risposte certe e chiare per la sanità La comunità deve allearsi al netto degli steccati ideologici

A Terni, i capigruppo alla Regione e al Comune hanno convocato una conferenza stampa per discutere della sanità territoriale. Presenti senza simboli politici o megafoni, hanno sottolineato la necessità di risposte chiare e certe in ambito sanitario. La comunità, secondo loro, deve allearsi superando divisioni ideologiche per affrontare le questioni di interesse pubblico. La discussione si è concentrata sulle criticità e sui possibili interventi nel settore sanitario locale.

Un presidio civico, rappresentativo senza bandiere o megafoni. I capigruppo alla Regione Umbria e Comune di Terni ossia Eleonora Pace e Roberto Pastura (Fratelli d’Italia) hanno convocato una conferenza stampa per fare il punto sulla sanità territoriale, esprimendo preoccupazione diffusa per le.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, Roberto Pastura: “Necessario ascoltare il sindacato degli edicolanti per superare le incomprensioni”“La vicenda relativa alla Tosap applicata alle edicole merita un approfondimento serio e istituzionale perché non può essere liquidata come una... Terni, Roberto Pastura: “Ottenere un quadro chiaro, ufficiale e trasparente in materia sanitaria”. La richiesta“Nella seduta odierna del Consiglio comunale siamo tornati a discutere di un tema che considero centrale per il futuro della nostra comunità, ossia... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Terni, Roberto Pastura: Ottenere un quadro chiaro, ufficiale e trasparente in materia sanitaria. La richiesta; Incontro con la Regione sul riordino della sanità; Terni, il consiglio comunale contro il taglio della Asl: Subito incontro con la Regione. PD e M5S: Prematuro; Terni, politiche sanitarie: in consiglio ok ad atto per incontro con Stefania Proietti. Le posizioni. Lorenzo Fumagalli. Ronald Figo · INSONAMIA - Slowed. Bel video fatto da Roberto un bel barbo portato a guadino pasturatore caricato con pastura rossa Pap finale corto belle le partenze come sempre .#fisching @papfishing #cannainpiega #topfisching #sp - facebook.com facebook