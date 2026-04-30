Dal 17 al 31 maggio, il Circolo del tennis di Agrigento ospiterà il Memorial Marco Chiaramonti, un torneo dedicato ai giovani talenti del tennis. La manifestazione coinvolgerà numerosi atleti under 18 e si svolgerà su campi all’aperto all’interno della struttura. L’evento si inserisce nel calendario sportivo locale e rappresenta un’occasione per mettere in mostra i giovani promettenti della disciplina.

? Cosa sapere Il Circolo del tennis di Agrigento ospita il Memorial Marco Chiaramonti dal 17 al 31 maggio.. Il torneo finanzia un fondo per giovani talenti tramite una raccolta fondi fino al 15 maggio.. Dal 17 al 31 maggio il Circolo del tennis di Agrigento ospiterà la prima edizione del Memorial Marco Chiaramonti, un appuntamento sportivo che nasce per onorare la memoria e l’insegnamento del maestro scomparso lo scorso 20 settembre in un incidente stradale. Tra i vicoli della città e le corti dove si è cresciuto con la racchetta in mano, il nome di Marco Chiaramonti risuona con una forza nuova. Non è solo una questione di sport, ma di un uomo che ha saputo guidare i giovani con una dedizione rara, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi ha condiviso con lui il campo e la vita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, nasce il Memorial Chiaramonti: un fondo per i giovani talenti

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