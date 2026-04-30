Tema lavoro e pace | a Bacoli storie e idee per capire cosa sta cambiando

A Bacoli si è tenuto un incontro presso la Sala Ostrichina del Parco Borbonico al Fusaro, dove rappresentanti di istituzioni, sindacati, imprese e associazioni sociali si sono confrontati sul tema del lavoro e della pace. Durante l’evento sono state condivise storie e idee per analizzare le trasformazioni in corso e riflettere sulle modalità di costruzione di un futuro più stabile. L’incontro ha visto la partecipazione di diversi attori locali coinvolti nel dibattito.

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Contrasto povertà è sfida di civiltà. Agire subito” Cisal. 1° Maggio: lavoro, diritti e futuro per Caserta, l’analisi del Segretario Palumbo Villaricca, voucher farmaceutici: al via le domande per i cittadini con ISEE fino a 10.140 euro Alla Sala Ostrichina del Parco Borbonico al Fusaro il confronto tra istituzioni, sindacati, imprese e realtà sociali sul futuro del lavoro e la costruzione della pace. Giovedì 30 aprile, alle 18.00, nella Sala Ostrichina del Parco Borbonico al Fusaro – Bacoli, chiusura del ciclo di incontri sulla Dottrina Sociale della Chiesa organizzato dalla Diocesi di Pozzuoli – Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Tema lavoro e pace: a Bacoli storie e idee per capire cosa sta cambiando Notizie correlate Il mondo del lavoro: come sta cambiando? AI e nuove competenzeGiovedì 23 aprile 2026 si celebra la giornata internazionale delle donne nel settore ICT, promossa dall'UN Women e dall'Unesco. Ceia si espande: cosa sta cambiando a ViciomaggioIl colosso aretino dei metal detector, fondato dal compianto Giovanni Manneschi, si sta ampliando. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lavoro e pace, la sfida del nostro tempo; Lavoro, un dialogo di pace: Tempi difficili e precarietà ma la città non si arrende; Primo Maggio a Città della Pieve all’insegna del lavoro sicuro e della pace; Nasce il Tavolo della pace della Comunità di valle / Notizie / Novità / Homepage. Lavoro, un dialogo di pace: Tempi difficili e precarietà ma la città non si arrendeL’analisi di Giuseppe Rossi, alla guida la Pastorale sociale della diocesi, in vista del Primo Maggio che segna anche l’inizio del mese mariano. Le iniziative in città. msn.com Lavoro: Giustizia e Pace Europa, l’Azione concertata 2025 affronta sfide, trasformazioni e speranzeIl mercoledì delle Ceneri, come tradizione, la Conferenza delle Commissioni europee di giustizia e pace (Giustizia e pace Europa) lancia tradizionalmente la sua Azione concertata annuale. In questo ... agensir.it In Italia la sicurezza sul lavoro degli infermieri passa sempre meno da dispositivi e procedure e sempre più da organici insufficienti e carichi di lavoro insostenibili. Nella Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro del 28 aprile, il tema si sposta dai ris - facebook.com facebook