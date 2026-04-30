taser il sindaco tentenna ma mirabelli convince il pd

Il sindaco ha espresso una posizione di neutralità riguardo alla proposta di adottare il taser per i vigili, affermando di non considerarla una battaglia di principio e auspicando che il Consiglio comunale possa esprimersi in modo completo. Nonostante il suo atteggiamento di apertura, alcuni membri del partito hanno cercato di influenzare la decisione, portando avanti un dibattito che si sta svolgendo nelle ultime settimane.

«Per me questa non è una battaglia campale, non ne farò una battaglia di principio, spero che il Consiglio si esprima in maniera compiuta e si chiuda questo dibattito» ha sostenuto ancora ieri mattina il sindaco Beppe Sala sull'adozione del taser per i vigili. La giunta ha approvato la delibera a favore il 29 gennaio. Il presidente Pd della Commissione Sicurezza Michele Albiani, contrario, ha aspettato 3 mesi prima di convocare la seduta e la settimana scorsa si è diffusa un'aria di stop al taser da parte della maggioranza. Sala ha ingranato la retromarcia, sostenendo che i 6 mesi di test non avessero dato «poi grandi risultati, di fatto non è mai stato usato» e ha lanciato la palla all'aula.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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