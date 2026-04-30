tagliare fare passi indietro e ricominciare

Negli ultimi decenni, si sono susseguite numerose discussioni sulla gestione dei licenziamenti da parte di una nota compagnia di wrestling, che ogni anno procede a licenziare diversi dipendenti. Le critiche si concentrano spesso sulla mancanza di sensibilità e sulla gestione poco trasparente di questi tagli, che vengono spesso annunciati in modo rapido e senza particolari spiegazioni ufficiali. La questione ha attirato l’attenzione di fan, analisti e media, alimentando un dibattito costante nel tempo.

Sono decenni che fra le righe di mille articoli, le pagine di centinaia di siti internet e magari fra i tavolini di un bar, si discute della poca pietà e della poca furbizia della World Wrestling Entertainment al momento dei suoi annuali, immancabili, licenziamenti. Non potendo entrare nelle stanze dei bottoni e vedendo soltanto ciò che succede al di fuori, ci si arrampica su ipotesi maldestre e si danno colpe ipotetiche. Ma in realtà il motivo è sempre e solo uno. Quando c’è un Black Friday o un Black qualsiasi giorno della settimana, dietro c’è sempre e comunque il denaro. Basta col colpevolizzare Vince McMahon piuttosto che Triple H. Basta con tutte le teorie del complotto.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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