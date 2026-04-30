Supplenze 150 preferenze mini call veloce ed elenchi regionali | tutte le info utili QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Giovedì 30 aprile alle 15 | 15

Giovedì 30 aprile alle 15:15 si terrà un question time con un rappresentante sindacale, trasmesso in diretta online. Si parlerà delle supplenze con 150 preferenze, delle mini call per la convocazione degli insegnanti e degli elenchi regionali aggiornati. Questi sono i principali argomenti che verranno affrontati, offrendo chiarimenti sulle procedure e le novità in corso.

Supplenze 150 preferenze, mini call veloce e la novità degli elenchi regionali. Per fare il punto della situazione e per rispondere alle vostre domande in diretta, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Supplenze 150 preferenze, mini call veloce ed elenchi regionali: tutte le info utili. Notizie correlate Organici, immissioni in ruolo, sostegno ed elenchi regionali: facciamo il punto. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Venerdì 17 aprile alle 15:00Dagli organici al sostegno, passando per le immissioni in ruolo e gli elenchi regionali. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Supplenze docenti 150 preferenze, domande dal 16 al 29 luglio. Mini call veloce dal 14 al 18 agosto. Ecco le novità per le procedure su posto comune e sostegno; Supplenze 150 preferenze, mini call veloce ed elenchi regionali: tutte le info utili. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Giovedì 30 aprile alle 15:15; Calendario supplenze: dal 16 luglio al via le istanze su POLIS per le 150 preferenze; Assunzioni docenti da GPS sostegno prima fascia. Ecco il decreto 2026. Supplenze docenti 150 preferenze, domande dal 16 al 29 luglio. Mini call veloce dal 14 al 18 agosto. Ecco le novità per le procedure su posto comune e sostegnoInformativa al Ministero dell'Istruzione e del Merito sul documento he definisce criteri, modalità e tempistiche per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2026/2027 ... orizzontescuola.it Nuove GPS 2026, domanda per le max 150 preferenze non è più una lotteria. Anief: finalmente l’algoritmo torna indietroPresentata dal MiM ai sindacati la BOZZA della circolare sulle supplenze anno scolastico 2026/27. Il commento del sindacato Anief. orizzontescuola.it https://uilscuola.it/supplenze-2026-27-incontro-al-mim-sulla-bozza-di-nota-operativa-domande-dal-16-luglio/ - facebook.com facebook Il Ministero ha illustrato oggi ai sindacati la nota operativa sulle supplenze per l'anno scolastico 2026/27: un documento "complesso", che riguarda diverse procedure: le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026 da prima e seconda fascia GPS posto comune x.com