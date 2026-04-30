Supermedia AGI Youtrend | il Campo largo ' sorpassa' il Centrodestra

Questa settimana la Supermedia di AGI e Youtrend segnala un cambiamento nelle dinamiche politiche italiane, con il Campo largo che supera il Centrodestra in termini di consensi. La principale novità riguarda il riavvicinamento tra la Lega e un altro partito di centrosinistra, che si trova ora a mezzo punto di distanza. La situazione elettorale si modifica leggermente, riflettendo nuovi spostamenti nel panorama politico.

AGI - Poche, ma sostanziose, novità dalla Supermedia di questa settimana: la principale è il riavvicinamento tra Lega e Avs, ora separate soltanto da mezzo punto. Sul piano delle aggregazioni, invece, il 'campo largo' distanzia il centrodestra di un punto esatto, margine che per quanto esiguo equivale al vantaggio più ampio registrato in questa legislatura dalle opposizioni sulla coalizione di governo. Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste:. FDI 28,2 (+0,1) PD 22,4 (=) M5S 12,8 (=) Forza Italia 8,2 (-0,1) Lega 7,0 (-0,2) VerdiSinistra 6,5 (+0,3) Futuro Nazionale 3,4 (-0,1) Azione 3,1 (+0,1) Italia Viva 2,4 (-0,1) +Europa 1,5 (=) Noi Moderati 1,1 (=) Questa la Supermedia coalizioni 2022:.🔗 Leggi su Agi.it

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