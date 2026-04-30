A Tel Aviv è iniziato questa mattina un incontro con oltre 5.000 partecipanti provenienti da più di 80 organizzazioni della società civile. Il summit, dedicato alla pace, si svolge in un contesto di confronto tra rappresentanti di diversi settori. Durante l'evento, una delle partecipanti ha affermato che il cambiamento è possibile, sottolineando l’importanza del dialogo tra le parti.

A Tel Aviv, da questa mattina, oltre 5mila persone di più di 80 organizzazioni della società civile stanno dando vita al summit per la pace. Si parla di Gaza, di Cisgiordania e di come costruire insieme un futuro di pace. La cantante Noa: “Ascoltare, lavorare insieme, cambiare qualcosa nella nostra mente. Ogni persona deve cambiare e donare qualcosa per creare qualcosa di diverso. E questo è possibile” Servizio di Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Summit per la pace a Tel Aviv. Noa: “Cambiare è possibile”

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