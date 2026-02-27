Fedez e J-Ax sono stati protagonisti di un sodalizio musicale durato anni, culminato in numerosi successi e concerti. A Sanremo 2026, i due si sono presentati sul palco senza interagire, e dietro le quinte è stato notato un atteggiamento glaciale tra loro. La loro relazione artistica e personale sembra essersi incrinata, lasciando spazio a un clima di distanza.

Per anni Fedez e J-Ax sono stati il simbolo di un sodalizio artistico capace di dominare classifiche e palazzetti, trasformando l’amicizia in un progetto musicale di enorme successo. Poi la frattura, rumorosa e dolorosa, seguita da una reunion che aveva fatto sperare i fan in un ritorno stabile. Oggi, però, tra due rapper sembra essere calato un gelo che racconta una storia diversa: non più complicità, ma rapporti formali e di circostanza. E la situazione è ben evidente al Festival di Sanremo 2026. Sanremo 2026, il rapporto tra Fedez e J-Ax. Fedez e J-Ax condividono il palco dell’Ariston ma non più la stessa intesa. Il primo è in gara con Marco Masini e canta Male Necessario, il secondo con look da rodeo si esibisce sulle note di Italia Starter Pack. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fedez e J-Ax a Sanremo 2026, è gelo: cosa è successo dietro le quinte tra i due ex amici

