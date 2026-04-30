Stretto di Trump la mappa pubblica su Truth riaccende le provocazioni

Un nuovo post pubblicato dal presidente degli Stati Uniti su Truth, la piattaforma di social media preferita dall’individuo, ha riacceso le discussioni riguardo a un’area strategica del mondo. La mappa condivisa ha suscitato reazioni tra gli utenti, portando nuovamente alla ribalta le tensioni nella regione interessata. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di diversi osservatori e ha riavviato le conversazioni sulle questioni geopolitiche legate a quella zona.

Sui social network torna a far discutere un post del presidente degli Stati Uniti. Truth è ormai la piattaforma preferita dal Presidente Usa per comunicare idee e prospettive. Così lo Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il traffico energetico mondiale, già terreno di tensione fra Washington e Teheran, tra esercitazioni navali e scambi di avvertimenti, viene ribattezzato. Su Truth Donald Trump pubblica una cartina dello Stretto di Hormuz rinominato in chiave provocatoria “Stretto di Trump”. L’immagine mostra navi cisterna battenti bandiera Usa che attraversano il braccio di mare senza impedimenti. Il riferimento, tra sarcasmo e dimostrazione di forza, giunge mentre l’amministrazione americana esamina possibili iniziative militari e continua a esercitare pressione sull’Iran.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Stretto di Trump”, la mappa pubblica su Truth riaccende le provocazioni Trump bombarderà l'Iran La diretta con Alessandro Orsini Notizie correlate Leggi anche: Stretto di Hormuz diventa ‘Stretto di Trump’: la nuova mappa condivisa su Truth Go get your own oil! Su Truth, Trump non fa provocazioni all’Europa: detta una linea politicadi Rocco Ciarmoli Il 31 marzo 2026 Donald Trump scrive su Truth un messaggio rivolto agli alleati europei che non riescono ad avere carburante a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Hormuz: con il blocco navale di Trump prosegue la crisi dello Stretto; Trump pronto a un blocco navale prolungato; Iran-Usa, media: Vance e delegazione di Teheran attesi in Pakistan; Al Congresso, Hegseth ha difeso le scelte del governo. Il presidente Usa su Truth condivide una mappa, Hormuz diventa lo Stretto di TrumpLeggi su Sky TG24 l'articolo Il presidente Usa su Truth condivide una mappa, Hormuz diventa lo 'Stretto di Trump' ... tg24.sky.it Iran, la guerra in diretta: oggi incontro Trump-comandanti USA, ipotesi conquista di Hormuz, messa in sicurezza uranio e attacchi brevi e miratiLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: resta alta la tensione tra Washington e Teheran, con Donald Trump che valuta azioni ... fanpage.it USA propongono nuova coalizione per ripristinare navigazione nello Stretto di Hormuz Secondo fonti statunitensi, il 29 aprile, a poche settimane di distanza dall'annuncio del presidente statunitense, Donald Trump, secondo cui lo Stretto di Hormuz sarebbe st - facebook.com facebook Medio oriente, boomerang di Trump: lo Stretto di nuovo “chiuso”, l’Iran spara e il negoziato traballa. Di Michela A.G. Iaccarino x.com