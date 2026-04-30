Storica coppa de Le Poggiola
Domenica 3 maggio si svolgerà la tradizionale corsa ciclistica de Le Poggiola, un evento molto seguito nel calendario giovanile toscano. Alla competizione parteciperanno più di 250 atleti provenienti da varie regioni italiane. La gara rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di ciclismo giovanile e attira numerosi partecipanti ogni anno. La corsa si svolgerà su un percorso che attraversa diverse zone della zona, coinvolgendo molte squadre.
Torna domenica 3 maggio la storica corsa ciclistica de Le Poggiola, uno degli appuntamenti più attesi del calendario giovanile toscano, che vedrà la partecipazione di oltre 250 atleti provenienti da diverse regioni italiane.La manifestazione, dedicata alle categorie esordienti e allievi, si.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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