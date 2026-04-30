Storica attività di Terni | Onestà correttezza sincerità rapporto schietto con il pubblico Gli speciali riconoscimenti

Un evento che ha suscitato grande emozione si è svolto a Terni, dove l’imprenditrice locale ha ricevuto due riconoscimenti dalla Confesercenti. Le targhe sono state consegnate in segno di apprezzamento per i valori di onestà, correttezza, sincerità e un rapporto diretto con la clientela, caratteristiche che da sempre contraddistinguono la sua attività. La cerimonia ha sottolineato l’importanza di questi principi nel panorama imprenditoriale della città.