Storica attività di Terni | Onestà correttezza sincerità rapporto schietto con il pubblico Gli speciali riconoscimenti
Un evento che ha suscitato grande emozione si è svolto a Terni, dove l’imprenditrice locale ha ricevuto due riconoscimenti dalla Confesercenti. Le targhe sono state consegnate in segno di apprezzamento per i valori di onestà, correttezza, sincerità e un rapporto diretto con la clientela, caratteristiche che da sempre contraddistinguono la sua attività. La cerimonia ha sottolineato l’importanza di questi principi nel panorama imprenditoriale della città.
Un momento di profonda emozione e comprensibile soddisfazione. L’imprenditrice Sandra Vagnozzi ha infatti ricevuto due distinte targhe dalla Confesercenti. La prima celebra i settant’anni di attività della ‘Pescheria Nuova’, che verranno ufficialmente festeggiati all’inizio del mese di dicembre.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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