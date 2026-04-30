Stop sulla Pontina | 5 arrestati con un kit da scasso professionale

La polizia di Aprilia ha arrestato cinque persone lungo la strada statale 148, trovandole in possesso di un kit da scasso professionale. Tra gli arrestati, tre sono residenti a Roma e hanno ricevuto il divieto di soggiorno nel territorio di Aprilia. L'operazione ha portato al fermo degli individui, che erano stati colti in possesso di strumenti utili per commettere furti.

? Cosa sapere Polizia di Aprilia ferma cinque persone con kit da scasso sulla statale 148.. Tre residenti romani ricevono il divieto di soggiorno nel comune di Aprilia.. Nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile, la pattuglia della polizia di Aprilia ha intercettato sulla statale 148 un veicolo con a bordo cinque individui di etnia rom, scoprendo un carico di attrezzature destinate allo scasso. L’intervento è scattato lungo il tracciato della Pontina, dove l’attenzione degli agenti è stata catturata dal comportamento sospetto dei passeggeri. Dopo la fermata del mezzo, i controlli approfonditi hanno rivelato una situazione ben più complessa di un semplice passaggio notturno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop sulla Pontina: 5 arrestati con un kit da scasso professionale Notizie correlate Scasso professionale smascherato: kit e auto sequestrati in Alto AdigeNel cuore del Trentino-Alto Adige, precisamente a Varna in provincia di Bolzano, i Carabinieri della Compagnia di Bressanone hanno interrotto un... Auto sospetta fermata sulla Pontina, all’interno arnesi da scassoA bordo di un’auto sulla Pontina hanno attirato l’attenzione della polizia che ha deciso di fermarli trovandoli in possesso di arnesi atti allo...