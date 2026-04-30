Stop alle chiamate anonime | ecco la svolta che cambia il telemarketing

Da oggi vengono introdotte nuove regole per le chiamate commerciali in Italia, tra cui l'uso di prefissi obbligatori e restrizioni più stringenti. Queste misure mirano a limitare le truffe telefoniche e a migliorare la chiarezza dei contatti tra aziende e utenti. La modifica riguarda direttamente il modo in cui le persone rispondono al telefono, con l'obiettivo di rendere più trasparente il rapporto tra le parti coinvolte.

Roma - Arrivano prefissi obbligatori e nuove regole per le chiamate commerciali: l’obiettivo è contrastare truffe telefoniche e rendere più trasparente il contatto tra aziende e utenti Cambia il modo in cui gli italiani rispondono al telefono. Con una nuova delibera, AGCOM introduce un sistema destinato a rendere più riconoscibili le chiamate commerciali e a contrastare il fenomeno del telemarketing aggressivo e delle truffe telefoniche. La novità principale riguarda l’introduzione di numerazioni a tre cifre, una sorta di “codice identificativo” che consentirà agli utenti di capire immediatamente la natura della chiamata ricevuta. I call center e le aziende dovranno infatti utilizzare questi prefissi per distinguere chiaramente le attività di vendita e promozione, mettendo fine all’anonimato dei cosiddetti numeri sconosciuti o camuffati.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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