Stasera in TV, giovedì 30 aprile 2026, i principali canali italiani trasmettono una vasta gamma di programmi, includendo film, serie, show di intrattenimento, notiziari e eventi sportivi. La programmazione prevede diverse opzioni per gli spettatori, con contenuti che spaziano tra diverse fasce di interesse. Le emittenti hanno scelto di offrire un palinsesto ricco e diversificato, adatto a un pubblico con gusti differenti.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Uno sbirro in Appennino. Serie TV - In onda alle 21:30. Un misterioso flashback degli anni '60 rivela il seppellimento di un cadavere in giacca e cravatta da parte di tre uomini, sotto gli occhi di una bambina, Ester, minacciata di morte per mantenere il segreto. Nel presente, Ester, ormai anziana e affetta da demenza, rivela l'esistenza del cadavere sepolto dietro la "Madonnina cieca".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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