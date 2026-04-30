Spregiudicati truffatori in trasferta colpiscono nel Lecchese | arrestati e refurtiva recuperata

Nella provincia di Lecco, la Polizia di Stato ha arrestato alcuni soggetti coinvolti in attività truffaldine. Le forze dell'ordine sono intervenute a seguito di numerosi episodi che avevano colpito principalmente persone anziane. Durante le operazioni sono stati sequestrati alcuni oggetti e denaro ritenuti provenienti dai furti. L'operazione si inserisce in un'azione di contrasto ai reati di natura fraudolenta nella zona.

Truffatori in trasferta (e spregiudicati) arrestati dalla Polizia di Stato di Lecco. Dopo i ripetuti casi delle scorse settimane segnalati in provincia - in particolare ai danni di persone anziane - è arrivata una svolta importante con gli agenti della questura cittadina che hanno assicurato alla.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Truffano un'anziana di Penne ma vengono intercettati e arrestati in autostrada: refurtiva recuperataI carabinieri e la polizia stradale hanno tratto in arresto due uomini di 35 e 20 anni provenienti dalla provincia di Napoli Avrebbero truffato... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Spregiudicati truffatori in trasferta colpiscono nel Lecchese: arrestati e refurtiva recuperata; TRUFFATORI IN TRASFERTA: DUE ARRESTI DELLA POLIZIA DI STATO - Polizia di Stato. Truffatori in trasferta. Condannata la banda. Pene fino a undici anniUna banda organizzata, con tanto di base operativa in Campania, composta dai centralinisti e capi, che sceglievano le anziane vittime in tutta Italia, e poi i giovani addetti alle trasferte in tutta ... lanazione.it Truffatori in trasferta. Blitz dei carabinieriErano venuti in trasferta in Toscana per mettere in scena il più classico dei raggiri, la truffa del finto Carabiniere. Ma stavolta i pendolari del crimine sono finiti nella rete dei militari, ... lanazione.it