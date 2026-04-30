Spostare le case per salvarle dall’oceano | il caso della North Carolina – Il video

Nel 2024, un video ha mostrato un intervento di Donald Trump che scherzava sull’innalzamento dei mari, dicendo che avrebbe portato a più case con vista sull’oceano. La notizia riguarda il caso di una comunità sulla costa della North Carolina, dove alcune abitazioni sono state spostate per proteggerle dall’avanzare delle acque. La questione solleva il tema delle misure adottate per salvaguardare le strutture residenziali in aree soggette a inondazioni.

Nel 2024, Donald Trump aveva ironizzato sull’innalzamento dei mari sostenendo che avrebbe creato «più case con vista sull’oceano». La realtà, però, è ben diversa. Il cambiamento climatico non sta regalando nuove opportunità immobiliari, ma sta distruggendo quelle esistenti. Invece di guadagnare metri di spiaggia, molte comunità costiere stanno perdendo le loro case. Un esempio evidente, riportato anche dal The Guardian, arriva dalla Carolina del Nord dove sull’isola di Hatteras, da settembre, oltre 19 abitazioni sono state spazzate via dall’oceano. Quelle rimaste non sono al sicuro e spesso devono essere spostate per evitare lo stesso destino.🔗 Leggi su Open.online

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