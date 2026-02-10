Rimini le coppe trovano casa Il Comune prova a salvarle dall’asta

Il Comune di Rimini ha annunciato di aver trovato una soluzione temporanea per le coppe del Rimini. Sta definendo una convenzione che garantisca la custodia dei trofei, evitando che finiscano all’asta. Al momento, i trofei sono ancora in possesso del club, ma si cerca di tutelarli fino a quando non si troverà una soluzione più definitiva.

"Stiamo definendo una convenzione per la custodia delle coppe". I trofei del Rimini, almeno per ora, sembrano essere al sicuro. Custoditi dall’amministrazione comunale, a Palazzo Garampi. A rassicurare i tifosi biancorossi, ai quali non va di certo a genio il fatto di vedere finire le coppe biancorosse all’asta, è l’assessore allo Sport del Comune, Michele Lari. "Da giorni siamo in contatto con il curatore fallimentare – dice – perché non stiamo parlando di semplici oggetti. Appartengono alla nostra storia e faremo di tutto perchè non escano dalla nostra città. L’intenzione è questa". Perché sull’argomento nei giorni scorsi il custode fallimentare Fabio Fraternali era stato piuttosto chiaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

