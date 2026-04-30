Sport in tv oggi giovedì 30 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 30 aprile, sono in programma numerosi eventi sportivi trasmessi in televisione e in streaming. Tra gli appuntamenti principali ci sono i tornei di tennis ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid, il Giro di Romandia nel ciclismo e la prima gara della finale play-off di pallavolo maschile nella SuperLega. Sono previste diverse modalità di visione per permettere agli appassionati di seguire le competizioni ovunque si trovino.

Oggi, giovedì 30 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid, il ciclismo con il Giro di Romandia, il volley maschile con gara-1 della finale play-off di SuperLega, e tanto altro ancora. Ci sarà un solo italiano in campo quest’oggi nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid: nel terzo match dalle ore 13.00, che si giocherà comunque non prima delle ore 20.00, sarà la volta di Flavio Cobolli, numero 10 del seeding, impegnato contro il tedesco Alexander Zverev, accreditato della seconda testa di serie. Si aprirà questa sera la finale play-off della Superlega di volley maschile: Perugia ospiterà in gara-1, dalle ore 20.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 30 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Notizie correlate Sport in tv oggi (giovedì 2 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi, giovedì 2 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il curling maschile con i Mondiali,... Sport in tv oggi (giovedì 9 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingIl match del terzo turno di singolare che vedrà protagonista l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, ed il ceco Tomas Machac,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sport in tv oggi (venerdì 24 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (lunedì 20 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (giovedì 23 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (mercoledì 22 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. Sport in tv oggi (mercoledì 29 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi mercoledì 29 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno gustarsi i quarti di finale del Masters 1000 di ... oasport.it Sport in tv oggi (martedì 28 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, martedì 28 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it Nello sport, come nella vita, spesso è tutta una questione di sliding doors. Porte che si chiudono, treni che sembrano passati e valigie che, a volte, non si chiudono mai davvero. La storia stagionale di Lodovico Deangeli, co-capitano della Pallacanestro Trieste - facebook.com facebook Scriveteci il vostro sport preferito @BetssonSport x.com