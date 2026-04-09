Sport in tv oggi giovedì 9 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 9 aprile, sono in programma diverse trasmissioni sportive sia in televisione che in streaming. Tra gli eventi principali ci sono partite di tennis e altri incontri sportivi, con orari e dettagli disponibili sui palinsesti. Le gare saranno trasmesse sui canali tradizionali e accessibili tramite piattaforme online, permettendo agli appassionati di seguire gli appuntamenti ovunque si trovino.

Il match del terzo turno di singolare che vedrà protagonista l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, ed il ceco Tomas Machac, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, sarà il secondo del programma sul Court Rainier III, che si aprirà alle ore 11.00 con il match tra il belga Zizou Bergs ed il tedesco Alexander Zverev. Al termine di questa sfida toccherà a Sinner e Machac. 9.00 Badminton, Europei: ottavi singolare e quarti doppio – badmintoneurope.tv 9.00 Tiro a segno, Coppa del Mondo Granada: pistola 25 metri femminile e carabina 10 metri maschile – Canale YouTube ISSF 9.00 Pentathlon moderno, Coppa del Mondo Il Cairo: qualificazioni maschili – UIPM TV 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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